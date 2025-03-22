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С двух водоёмов спасли застрявших на льдинах рыбаков в Свердловской области
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
Вчера, 23 марта, в Свердловской области на двух водоёмах рыбаки оказывались отрезаны от берега на отколовшихся льдинах.
Один из инцидентов произошёл на Рефтинском водохранилище, где на льдине остались сразу четыре рыбака. К счастью, их сумели спасти очевидцы, и медицинская помощь любителям «экстремальной» рыбалки не потребовалась.
Ещё один такой случай произошёл в Заречном на Белоярском водохранилище – там на льдине отчалил от берега один рыбак. Его спасали уже специалисты УРПСО МЧС России. С ним также всё было в порядке.
Один из инцидентов произошёл на Рефтинском водохранилище, где на льдине остались сразу четыре рыбака. К счастью, их сумели спасти очевидцы, и медицинская помощь любителям «экстремальной» рыбалки не потребовалась.
Ещё один такой случай произошёл в Заречном на Белоярском водохранилище – там на льдине отчалил от берега один рыбак. Его спасали уже специалисты УРПСО МЧС России. С ним также всё было в порядке.
«Сотрудники МЧС России призывают не выходить на лёд – это может стоить жизни!»,
– подчеркивают спасатели.
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