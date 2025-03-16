Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Свердловской области





— сообщает ФКУ «Уралуправтодор» Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог и производится превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Будьте внимательны,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Водителей Свердловской области предупреждают о возможных рисках на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. По информации ФКУ «Уралуправтодор», 24 марта ночью в регионе ожидается небольшой снег, а ветер будет достигать порывов до 14 м/с. Температура воздуха колеблется от -3 до -6°C, в то время как в дневное время она поднимется до +2 и +5°C.Синоптики отмечают, что перепады температур будут продолжаться и в следующие дни. Ночью 25 марта термометры покажут -2 и -5°C, а днем температура поднимется до +6 и +9°C. 26 марта ночные значения снова будут на уровне -2 и +1°C, в то время как дневная температура достигнет +7 и +10°C.