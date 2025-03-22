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Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
Фото: читатель Вечерних ведомостей
На платной трассе М-12 «Восток» в Свердловской области, возле Ачита появились информационные щиты с расценками на проезд. Об этом сообщает Е1. Тарифы зависят от типа автомобиля и его размеров.
Проезд на мотоцикле и легковом автомобиле составит 300 рублей. Для небольших грузовиков и автобусов цена составит 600 рублей, а для тяжёлых фур — 900 рублей.
Трассу М-12, которая свяжет Москву, Казань, Тюмень и Екатеринбург, строят по поручению Владимира Путина. В Минстрое России рассчитывают «дотянуть» М-12 до Екатеринбурга к концу июня.
Проезд на мотоцикле и легковом автомобиле составит 300 рублей. Для небольших грузовиков и автобусов цена составит 600 рублей, а для тяжёлых фур — 900 рублей.
Трассу М-12, которая свяжет Москву, Казань, Тюмень и Екатеринбург, строят по поручению Владимира Путина. В Минстрое России рассчитывают «дотянуть» М-12 до Екатеринбурга к концу июня.
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