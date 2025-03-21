51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Более половины жителей Екатеринбурга (51%) не имеют представления о работе профсоюзов, это выяснилось в опросе сервис по поиску работы SuperJob.Согласно данным опроса, 26% респондентов положительно оценивают деятельность профсоюзных организаций: из них 8% выражают безусловную положительную оценку, а 18% — скорее положительную. В то же время, 23% опрошенных высказались негативно: 10% — абсолютно отрицательно, а 13% — скорее отрицательно. Интерес к профсоюзной деятельности заметно варьируется в зависимости от уровня дохода: чем выше доход, тем больше людей обращают внимание на профсоюзы, однако среди них также увеличивается доля негативных оценок.Среди молодежи до 34 лет 55% респондентов ничего не знают о профсоюзах. Женщины в целом менее осведомлены о профсоюзах, но чаще оценивают их работу положительно. В комментариях к опросу многие екатеринбуржцы высказывали мнение о том, что профсоюзы утратили свою самостоятельность и в основном существуют «для галочки». Также горожане считают, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.Тем не менее, 62% опрошенных уверены, что профсоюзы необходимы и могут быть полезны, особенно среди мужчин и людей старше 45 лет. Среди тех, кто знает о деятельности профсоюзов, 64% считают, что движение находится в упадке. При этом 31% респондентов видят кризис в профсоюзных организациях, и лишь 5% говорят о признаках их подъема.«Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников» — так комментировали модернизацию профсоюзного движения опрошенные.