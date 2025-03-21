Возрастное ограничение 18+

51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов

14.45 Воскресенье, 23 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Более половины жителей Екатеринбурга (51%) не имеют представления о работе профсоюзов, это выяснилось в опросе сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно данным опроса, 26% респондентов положительно оценивают деятельность профсоюзных организаций: из них 8% выражают безусловную положительную оценку, а 18% — скорее положительную. В то же время, 23% опрошенных высказались негативно: 10% — абсолютно отрицательно, а 13% — скорее отрицательно. Интерес к профсоюзной деятельности заметно варьируется в зависимости от уровня дохода: чем выше доход, тем больше людей обращают внимание на профсоюзы, однако среди них также увеличивается доля негативных оценок.

Среди молодежи до 34 лет 55% респондентов ничего не знают о профсоюзах. Женщины в целом менее осведомлены о профсоюзах, но чаще оценивают их работу положительно. В комментариях к опросу многие екатеринбуржцы высказывали мнение о том, что профсоюзы утратили свою самостоятельность и в основном существуют «для галочки». Также горожане считают, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

Тем не менее, 62% опрошенных уверены, что профсоюзы необходимы и могут быть полезны, особенно среди мужчин и людей старше 45 лет. Среди тех, кто знает о деятельности профсоюзов, 64% считают, что движение находится в упадке. При этом 31% респондентов видят кризис в профсоюзных организациях, и лишь 5% говорят о признаках их подъема.

«Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников» — так комментировали модернизацию профсоюзного движения опрошенные.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Каждую пятую женщину в Екатеринбурге спрашивают о планах на детей при трудоустройстве
21 марта 2025
Жителей Свердловской области спросили об их социальной защищённости
19 марта 2025
В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
17 марта 2025
Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе
19 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
16:45 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Свердловской области
15:39 В Свердловской области произошло 116 ДТП за сутки
15:28 Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
14:45 51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов
13:39 В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная операции «Труба», проведенной в Курской области
13:07 Глава СК запросил повторный доклад по делу об издевательствах в школе над сыном военного в Невьянске
12:30 В Свердловской области за сутки ликвидировано 17 пожаров, один человек погиб
12:08 ЛизаАлерт Свердловской области объявляет набор на обучение операторов связи
11:39 На борьбу со снегопадом в Свердловской области вышли 220 спецмашин
16:52 Екатеринбуржцы продают коллекции за миллионы рублей
15:20 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 м/с
15:03 Автобус № 24с поедет по новому маршруту в Екатеринбурге
14:24 Минюст признал иноагентом уличного художника из Екатеринбурга Славу ПТРК
13:45 В Серове перед судом предстанет парень, разгромивший более 10 витрин с алкоголем
13:10 Пожары в Свердловской области: за сутки ликвидировано 21 возгорание
12:23 На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием пяти автомобилей
12:08 В Реже предприятие погасило долг по зарплате 195 сотрудников после вмешательства прокуратуры
11:53 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень: легковушка столкнулась с цементовозом
11:36 На трассе Ачит – Месягутово сложные погодные условия
20:47 На карте Екатеринбурга появится сквер имени поэта-нонконформиста
20:26 Горка-исполин в Парке Маяковского работает последние выходные
19:47 Белинка меняет планы
19:30 Убийца родной матери просил суд Нижнего Тагила смягчить наказание
19:15 В Асбесте ИП обязали возместить ущерб за упавший дорожный знак
18:50 Загадки «Ста лет одиночества» объяснят в Белинке
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
17:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
16:45 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Свердловской области
15:39 В Свердловской области произошло 116 ДТП за сутки
15:28 Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
14:45 51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов
13:39 В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная операции «Труба», проведенной в Курской области
13:07 Глава СК запросил повторный доклад по делу об издевательствах в школе над сыном военного в Невьянске
12:30 В Свердловской области за сутки ликвидировано 17 пожаров, один человек погиб
12:08 ЛизаАлерт Свердловской области объявляет набор на обучение операторов связи
11:39 На борьбу со снегопадом в Свердловской области вышли 220 спецмашин
16:52 Екатеринбуржцы продают коллекции за миллионы рублей
15:20 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 м/с
15:03 Автобус № 24с поедет по новому маршруту в Екатеринбурге
14:24 Минюст признал иноагентом уличного художника из Екатеринбурга Славу ПТРК
13:45 В Серове перед судом предстанет парень, разгромивший более 10 витрин с алкоголем
13:10 Пожары в Свердловской области: за сутки ликвидировано 21 возгорание
12:23 На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием пяти автомобилей
12:08 В Реже предприятие погасило долг по зарплате 195 сотрудников после вмешательства прокуратуры
11:53 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень: легковушка столкнулась с цементовозом
11:36 На трассе Ачит – Месягутово сложные погодные условия
20:47 На карте Екатеринбурга появится сквер имени поэта-нонконформиста
20:26 Горка-исполин в Парке Маяковского работает последние выходные
19:47 Белинка меняет планы
19:30 Убийца родной матери просил суд Нижнего Тагила смягчить наказание
19:15 В Асбесте ИП обязали возместить ущерб за упавший дорожный знак
18:50 Загадки «Ста лет одиночества» объяснят в Белинке
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK