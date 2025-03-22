В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная операции «Труба», проведенной в Курской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В центре Екатеринбурга, рядом с Храмом на Крови, запланировано открытие выставки, посвященной операции «Труба», проведенной российскими военными в Курской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале церкви.Основным экспонатом станет 16 метров трубы, который копирует 16-километровый участок, пройденных военными в тыл украинских солдат в районе Суджи.Кроме основного экспоната будут представлены фотографии, запечатлевшие моменты операции, а в открытии выставки примет участие певица Вика Цыганова, которая впервые исполнит песню «Труба», посвященную этим событиям в Судже.