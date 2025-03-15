Глава СК запросил повторный доклад по делу об издевательствах в школе над сыном военного в Невьянске





– сообщает СК РФ

До настоящего времени мер к разрешению проблемы не принято, фигуранты к ответственности не привлечены,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу об издевательствах над 11-летним мальчиком в Невьянске. Согласно информации из телеграм-канала, ситуация продолжается, и 18 марта один из учеников вновь напал на ребенка в школе, причинив ему телесные повреждения, требующие медицинской помощи.Уголовное дело было возбуждено в феврале этого года после сообщений о систематических издевательствах над мальчиком, чей отец участвует в боевых действиях в Украине. Мать ребенка неоднократно обращалась за помощью в школу и другие инстанции, однако ситуация не изменилась. Она рассказала Е1, что издевательства начались еще в 2022 году и, по ее мнению, причиной стали зависть сверстников, в том числе из-за поддержки детей военных в виде подарков. Также женщина сообщила, что у мальчика имеется задержка психического развития.