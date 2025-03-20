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ЛизаАлерт Свердловской области объявляет набор на обучение операторов связи
Иллюстрация: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт в Свердловской области проводит набор желающих стать операторами узла связи. Эти специалисты обеспечивают связь между штабом и добровольцами.
Операторы работают в штабе во время поисковых операций. Их обязанности включают передачу информации между штабом и поисковыми группами, контроль радиоэфира, настройку оборудования и развертывание связного комплекса. Эти навыки необходимы для успешного проведения операций и обеспечения безопасности участников.
Обучение предназначено для людей, которые грамотно говорят и обладают внушительным голосом. Важны эмоциональная устойчивость и готовность к выездам на поисковые мероприятия. Курс включает теоретическую лекцию и практическое занятие на природе, продолжительностью два дня. Участники научатся управлять радиосвязью, правильно структурировать информацию и эффективно её передавать.
Для желающих присоединиться к команде создан чат.
Операторы работают в штабе во время поисковых операций. Их обязанности включают передачу информации между штабом и поисковыми группами, контроль радиоэфира, настройку оборудования и развертывание связного комплекса. Эти навыки необходимы для успешного проведения операций и обеспечения безопасности участников.
Обучение предназначено для людей, которые грамотно говорят и обладают внушительным голосом. Важны эмоциональная устойчивость и готовность к выездам на поисковые мероприятия. Курс включает теоретическую лекцию и практическое занятие на природе, продолжительностью два дня. Участники научатся управлять радиосвязью, правильно структурировать информацию и эффективно её передавать.
Для желающих присоединиться к команде создан чат.
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