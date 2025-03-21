На борьбу со снегопадом в Свердловской области вышли 220 спецмашин





– рассказали в департаменте информполитики Для устранения зимней скользкости израсходовано почти 4 тысячи тонн пескосоляной смеси,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Для устранения последствий снегопада в Свердловской области было задействовано 220 единиц техники, включая 167 комбинированных дорожных машин, 10 автогрейдеров, 29 машин с отвалами и 14 единиц другой техники. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.Жители региона могут сообщать о проблемных участках по телефонам диспетчерских служб. Для федеральных трасс, таких как Пермский и Тюменский, следует звонить в ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8-800-200-63-06. По региональным трассам можно обратиться в Управление автодорог: +7 (343) 261-79-83. Для улиц Екатеринбурга доступны номера ЕДДС: +7 (343) 304-12-04 и +7 (343) 304-12-08. В других муниципалитетах рекомендуется связаться с местными службами.