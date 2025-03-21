В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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23 марта в Свердловской области местами прогнозируется ветер с порывами до 21 м/с. В связи с этим Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан проявлять бдительность и осторожность.Специалисты МЧС рекомендуют людям, оказавшимся на улице во время сильного ветра, избегать близости к стенам зданий. Падение предметов с крыш и балконов может представлять серьёзную угрозу. Также водителям следует учитывать эти предупреждения: парковка вблизи деревьев и рекламных конструкций может привести к повреждению автомобилей.Кроме того, при ухудшении погодных условий может возрасти пожароопасная ситуация. МЧС напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности и призывает граждан быть внимательными. В случае возникновения происшествий или необходимости помощи, жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы — «101» или на единый номер вызова экстренных служб — «112».