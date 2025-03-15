Автобус № 24с поедет по новому маршруту в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 22 марта, автобусный маршрут № 24с, который соединяет микрорайон Компрессорный и СНТ «Звездочка», претерпит изменения. Теперь общественный транспорт будет обслуживать новую остановку — «Технопарк Университетский». Об этом сообщила мэрия города.Новое расписание маршрута будет следующим: в направлении «Технопарк Университетский» автобус будет делать остановки на следующих пунктах: «Пионерский лагерь Космонавт», «Ст. Исток», «Поворот на УКЗ», «НПП Старт», «Клуб», «Белоярская», «Латвийская» и «мкр. Компрессорный».В направлении микрорайона «Компрессорный»: «Стадион», «Клуб», «НПП Старт», «Поворот на УКЗ», «Сад Рянибушка», «Сады», «КП "Долинка"», «СНТ «Звездочка»», «Пионерский лагерь Космонавт» и «Технопарк Университетский».