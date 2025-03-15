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В Реже предприятие погасило долг по зарплате 195 сотрудников после вмешательства прокуратуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате перед работниками АО «Щебеночный завод». Проверка, проведенная Режевской городской прокуратурой, выявила, что на предприятии за февраль 2025 года образовался долг перед 195 сотрудниками на сумму свыше 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
В результате надзорных мероприятий прокуратура направила представление руководству завода, после чего к дисциплинарной ответственности был привлечен заместитель директора. Кроме того, в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленные сроки.
После этого задолженность была полностью погашена, а работникам была выплачена денежная компенсация за задержку зарплаты.
В результате надзорных мероприятий прокуратура направила представление руководству завода, после чего к дисциплинарной ответственности был привлечен заместитель директора. Кроме того, в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленные сроки.
После этого задолженность была полностью погашена, а работникам была выплачена денежная компенсация за задержку зарплаты.
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