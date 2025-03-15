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В Реже предприятие погасило долг по зарплате 195 сотрудников после вмешательства прокуратуры

12.08 Суббота, 22 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате перед работниками АО «Щебеночный завод». Проверка, проведенная Режевской городской прокуратурой, выявила, что на предприятии за февраль 2025 года образовался долг перед 195 сотрудниками на сумму свыше 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В результате надзорных мероприятий прокуратура направила представление руководству завода, после чего к дисциплинарной ответственности был привлечен заместитель директора. Кроме того, в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленные сроки.

После этого задолженность была полностью погашена, а работникам была выплачена денежная компенсация за задержку зарплаты.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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14:24 Минюст признал иноагентом уличного художника из Екатеринбурга Славу ПТРК
13:45 В Серове перед судом предстанет парень, разгромивший более 10 витрин с алкоголем
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12:23 На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием пяти автомобилей
12:08 В Реже предприятие погасило долг по зарплате 195 сотрудников после вмешательства прокуратуры
11:53 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень: легковушка столкнулась с цементовозом
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17:21 Гололедица и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
17:17 В посёлке под Артемовском из-за аварии при подключении одного водопровода к другому жители уже сутки сидят без воды
16:57 Екатеринбуржцам предлагают сдать монеты для возведения монумента в Москве
16:25 В Каменске-Уральском избрали меру пресечения фигуранту дела о похищении человека
15:49 В Екатеринбурге вынесли приговор сбившему во дворе пенсионерку водителю
15:38 СМИ сообщают о задержании владельца автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над девушками
15:26 IT-компания из Екатеринбурга намерена за 100 млн рублей открыть сборочное производство ноутбуков
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