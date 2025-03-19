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На трассе Ачит – Месягутово сложные погодные условия
Скриншот из видео: ГИБДД по Свердловской области
На 42-м километре трассы Ачит – Месягутово автоинспекторы сообщают о плохих погодных условиях. В регионе идут снегопады, а ветер усилился, что затрудняет движение. Дороги мокрые, есть рыхлый снег, а местами образуется гололедица.
ГИБДД Свердловской области предупреждает водителей о том, что гололёд может появиться неожиданно, особенно при изменении температуры и высокой влажности. В таких условиях важно быть осторожными за рулём, чтобы избежать аварий.
«В настоящий момент дорожные службы работают в усиленном режиме. Одновременно с этим экипажи ДПС осуществляют патрулирование, помогая обеспечивать безопасность на дорогах и оказывая необходимую помощь водителям», — сообщает ГИБДД.
ГИБДД Свердловской области предупреждает водителей о том, что гололёд может появиться неожиданно, особенно при изменении температуры и высокой влажности. В таких условиях важно быть осторожными за рулём, чтобы избежать аварий.
«В настоящий момент дорожные службы работают в усиленном режиме. Одновременно с этим экипажи ДПС осуществляют патрулирование, помогая обеспечивать безопасность на дорогах и оказывая необходимую помощь водителям», — сообщает ГИБДД.
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