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Гололедица и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют снегопад.
В субботу, 22 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами снег и мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -8...-3°C, на севере до -13°C, днём -2...+3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге осадки в виде снега и мокрого снега, ночью -5...-3°C, днём +1...+3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 23 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -11...-6°C, днём -2...+3°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -8...-6°C, днём -1...+1°C. Ветер как в области: ночью 4-9 м/сек с порывами до 14 м/сек, днём 6-11 м/сек с порывами до 18 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 22 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами снег и мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -8...-3°C, на севере до -13°C, днём -2...+3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге осадки в виде снега и мокрого снега, ночью -5...-3°C, днём +1...+3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 23 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -11...-6°C, днём -2...+3°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -8...-6°C, днём -1...+1°C. Ветер как в области: ночью 4-9 м/сек с порывами до 14 м/сек, днём 6-11 м/сек с порывами до 18 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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