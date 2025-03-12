Екатеринбуржцам предлагают сдать монеты для возведения монумента в Москве

«Идея проекта принадлежит белорусскому благотворительному фонду имени Алексея Талая. Передавая металл для отливки монумента, граждане как бы связывают себя с предками-победителями. Два похожих памятника уже установлены в минском Парке Победы в 2022 году и на территории Брестской крепости в июле 2024 года»,