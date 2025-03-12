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Екатеринбуржцам предлагают сдать монеты для возведения монумента в Москве
Иллюстрация: Департамент молодёжной политики
Екатеринбуржцам предлагают сдать монеты для создания монумента «Живая память благодарных поколений» в честь Победы в Великой Отечественной войне и в знак дружбы между Россией и Белоруссией.
Первый такой монумент установили в городе-побратиме Екатеринбурга – Минске. Второй хотят возвести в Москве, на Поклонной горе.
Его хотят сделать из переплавленных монет, которые будут сдавать жители обоих стран. Стать частью истории могут и екатеринбуржцы. Для этого в столице Урала открыли более 80 пунктов, где можно сдать монеты. В «Дни Минска», которые будут проходить в городе с 26 по 28 их торжественно передадут главе столицы Белоруссии.
Сами же пункты будут работать до 31 марта. Их адреса можно найти тут.
«Идея проекта принадлежит белорусскому благотворительному фонду имени Алексея Талая. Передавая металл для отливки монумента, граждане как бы связывают себя с предками-победителями. Два похожих памятника уже установлены в минском Парке Победы в 2022 году и на территории Брестской крепости в июле 2024 года»,
– рассказали в мэрии.
Первый такой монумент установили в городе-побратиме Екатеринбурга – Минске. Второй хотят возвести в Москве, на Поклонной горе.
Его хотят сделать из переплавленных монет, которые будут сдавать жители обоих стран. Стать частью истории могут и екатеринбуржцы. Для этого в столице Урала открыли более 80 пунктов, где можно сдать монеты. В «Дни Минска», которые будут проходить в городе с 26 по 28 их торжественно передадут главе столицы Белоруссии.
Сами же пункты будут работать до 31 марта. Их адреса можно найти тут.
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