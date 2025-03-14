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Десять свердловских мостов собираются освободить ото льда с помощью взрывчатки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дорожники собираются освободить ото льда десять мостов в Свердловской области. Сделать это они хотят с помощью бензопил и взрывчатки.
Как рассказал начальник управления автомобильных дорог региона Денис Чегаев, к прохождению весеннего паводка они начали готовиться ещё с осени. За это время они провели профилирование обочин, расчислили русла водопропускных труб и маловодных рек.
Впереди освобождение мостов ото льда и ликвидация возможных последствий размытия дорог. На это, с его слов, было зарезервировано 590 миллионов рублей.
В случае обнаружения подтопления или размытия мостов жителей Свердловской области просят обращаться в диспетчерскую службу управления по телефону 8 (343) 261-79-83.
Как рассказал начальник управления автомобильных дорог региона Денис Чегаев, к прохождению весеннего паводка они начали готовиться ещё с осени. За это время они провели профилирование обочин, расчислили русла водопропускных труб и маловодных рек.
Впереди освобождение мостов ото льда и ликвидация возможных последствий размытия дорог. На это, с его слов, было зарезервировано 590 миллионов рублей.
В случае обнаружения подтопления или размытия мостов жителей Свердловской области просят обращаться в диспетчерскую службу управления по телефону 8 (343) 261-79-83.
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