В Екатеринбурге зарегистрирована вспышка кори

– сообщили в ведомстве.

«Все маленькие пациенты госпитализированы, специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь. Тяжёлых нет. Уже есть выздоровевшее. Среди тех, кто контактировал с заболевшими детьми, проводятся противоэпидемические мероприятия»,