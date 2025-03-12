Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге зарегистрирована вспышка кори
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последние две недели зарегистрировано 17 случаев заболевания корью у детей в Екатеринбурге. Все они не были привиты, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловского Минздрава.
Ранее ЕАН писал, что в 9 и 11 детских городских больницах высвобождается коечный фонд из-за роста заболеваемости корью. В Минздраве это опровергли: «Дополнительных коек в детских больницах города для заболевших корью не разворачивается».
«Все маленькие пациенты госпитализированы, специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь. Тяжёлых нет. Уже есть выздоровевшее. Среди тех, кто контактировал с заболевшими детьми, проводятся противоэпидемические мероприятия»,
– сообщили в ведомстве.
Ранее ЕАН писал, что в 9 и 11 детских городских больницах высвобождается коечный фонд из-за роста заболеваемости корью. В Минздраве это опровергли: «Дополнительных коек в детских больницах города для заболевших корью не разворачивается».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Замгубернатора Креков поручил осмотреть всех студентов СУНЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
12 марта 2025
12 марта 2025