Каждую пятую женщину в Екатеринбурге спрашивают о планах на детей при трудоустройстве





– рассказали аналитики. «Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 24% против 18% соответственно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Женщины всё еще сталкиваются с вопросами о планах на детей при трудоустройстве. По данным SuperJob, каждую пятую (21%) екатеринбурженку спрашивали об этом на собеседовании.Чаще всего этот вопрос адресуют девушкам до 35 лет (25%), реже женщинам от 35 до 45 (15%).Отмечается, что также участниц опроса с доходом выше 100 тысяч рублей спрашивали о планах завести детей чуть чаще, чем тех, чей заработок был меньше (22% против 20%).