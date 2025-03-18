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Каждую пятую женщину в Екатеринбурге спрашивают о планах на детей при трудоустройстве
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Женщины всё еще сталкиваются с вопросами о планах на детей при трудоустройстве. По данным SuperJob, каждую пятую (21%) екатеринбурженку спрашивали об этом на собеседовании.
Чаще всего этот вопрос адресуют девушкам до 35 лет (25%), реже женщинам от 35 до 45 (15%).
Отмечается, что также участниц опроса с доходом выше 100 тысяч рублей спрашивали о планах завести детей чуть чаще, чем тех, чей заработок был меньше (22% против 20%).
Чаще всего этот вопрос адресуют девушкам до 35 лет (25%), реже женщинам от 35 до 45 (15%).
«Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 24% против 18% соответственно»,
– рассказали аналитики.
Отмечается, что также участниц опроса с доходом выше 100 тысяч рублей спрашивали о планах завести детей чуть чаще, чем тех, чей заработок был меньше (22% против 20%).
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