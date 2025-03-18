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Каждую пятую женщину в Екатеринбурге спрашивают о планах на детей при трудоустройстве

11.14 Пятница, 21 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Женщины всё еще сталкиваются с вопросами о планах на детей при трудоустройстве. По данным SuperJob, каждую пятую (21%) екатеринбурженку спрашивали об этом на собеседовании.

Чаще всего этот вопрос адресуют девушкам до 35 лет (25%), реже женщинам от 35 до 45 (15%).

«Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 24% против 18% соответственно»,

– рассказали аналитики.


Отмечается, что также участниц опроса с доходом выше 100 тысяч рублей спрашивали о планах завести детей чуть чаще, чем тех, чей заработок был меньше (22% против 20%).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:25 В Каменске-Уральском избрали меру пресечения фигуранту дела о похищении человека
15:49 В Екатеринбурге вынесли приговор сбившему во дворе пенсионерку водителю
15:38 СМИ сообщают о задержании владельца автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над девушками
15:26 IT-компания из Екатеринбурга намерена за 100 млн рублей открыть сборочное производство ноутбуков
15:04 Десять свердловских мостов собираются освободить ото льда с помощью взрывчатки
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13:22 Забившему насмерть двух котов из-за украденного ужина жителю Алапаевска вынесли приговор
12:55 Мэрия попросила депутатов продлить налоговую льготу для «Екатеринбург Арены» на 2025 год
12:40 Опубликован список городов Свердловской области, где можно взять ипотеку на вторичку под 6% годовых
12:20 Предпринимателя из Тюмени признали виновным в гибели ребёнка на стройплощадке в Ирбите
11:37 Двое подростков погибли в пожаре в заброшенном сарае под Сысертью
11:14 Каждую пятую женщину в Екатеринбурге спрашивают о планах на детей при трудоустройстве
11:06 В СК подтвердили информацию об освобождении жителя Самары из плена в Екатеринбурге
10:39 В Ревде остановили работу сразу пяти точек питания
10:00 В Екатеринбурге в дом к женщине ночью пробрался мужчина и попытался её изнасиловать
09:18 Из-за ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург» ночью полностью перекрывали движение
21:15 За попытку зарезать соседа осудили жителя Полевского
20:54 Экскурсантов в Екатеринбурге посылают… в баню
19:58 На трассе Екатеринбург – Курган временно изменится схема движения
19:14 Всего пять пожаров побеспокоили вчера покой свердловчан
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18:26 Курсы добровольных лесных пожарных открывают в Екатеринбурге
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