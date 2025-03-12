На трассе Екатеринбург – Курган временно изменится схема движения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С очередным предупреждением к автомобилистам выступил Уралуправтодор. На сей раз оно касается трассы между Екатеринбургом и Курганом, на которой изменится схема движения.Согласно сообщению Уралуправтодора, на автодороге Р-354, соединяющей Екатеринбург, Шадринск и Курган, временно введут реверсивное движение. Это связано с аварийными работами на железнодорожном переезде вблизи села Логиново (55-й километр трассы). Ограничения будут действовать с 22.00 20 марта до 06.00 21 марта 2025 года.Водителей просят заранее учитывать возможные затруднения и планировать маршрут с учетом временных изменений. Во время движения по участку с реверсивным движением необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. Актуальную информацию можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-200-63-06.