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Курсы добровольных лесных пожарных открывают в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Общественное движение «Добровольцы быстрого реагирования» запускает обучающий курс для всех, кто хочет помогать в борьбе с лесными пожарами. Это тем более актуально сейчас, когда приближается тёплые сезоны, особенно «щедрые» на возгорания в природных территориях.
Программа курса включает пять лекций и три практических занятия, участники которых узнают о подготовке к выезду на лесной пожар, об экипировке добровольного пожарного, о причинах возникновения пожаров и методах их тушения. Также будут рассмотрены способы мониторинга природных пожаров в режиме онлайн и базовые навыки оказания первой помощи пострадавшим.
Обучение пройдет в гибридном формате — как онлайн, так и «в реале». В качестве лекторов выступят опытные уже пожарные-добровольцы и специалисты природоохранных территорий из разных регионов России. Первый урок намечен на 26 марта и пройдёт в очном формате.
Записаться на курс можно, заполнив онлайн-форму. Для участников будет создан отдельный Telegram-чат, где организаторы смогут координировать обучение.
Программа курса включает пять лекций и три практических занятия, участники которых узнают о подготовке к выезду на лесной пожар, об экипировке добровольного пожарного, о причинах возникновения пожаров и методах их тушения. Также будут рассмотрены способы мониторинга природных пожаров в режиме онлайн и базовые навыки оказания первой помощи пострадавшим.
Обучение пройдет в гибридном формате — как онлайн, так и «в реале». В качестве лекторов выступят опытные уже пожарные-добровольцы и специалисты природоохранных территорий из разных регионов России. Первый урок намечен на 26 марта и пройдёт в очном формате.
Записаться на курс можно, заполнив онлайн-форму. Для участников будет создан отдельный Telegram-чат, где организаторы смогут координировать обучение.
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