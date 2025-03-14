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Курсы добровольных лесных пожарных открывают в Екатеринбурге

18.26 Четверг, 20 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Общественное движение «Добровольцы быстрого реагирования» запускает обучающий курс для всех, кто хочет помогать в борьбе с лесными пожарами. Это тем более актуально сейчас, когда приближается тёплые сезоны, особенно «щедрые» на возгорания в природных территориях.

Программа курса включает пять лекций и три практических занятия, участники которых узнают о подготовке к выезду на лесной пожар, об экипировке добровольного пожарного, о причинах возникновения пожаров и методах их тушения. Также будут рассмотрены способы мониторинга природных пожаров в режиме онлайн и базовые навыки оказания первой помощи пострадавшим.

Обучение пройдет в гибридном формате — как онлайн, так и «в реале». В качестве лекторов выступят опытные уже пожарные-добровольцы и специалисты природоохранных территорий из разных регионов России. Первый урок намечен на 26 марта и пройдёт в очном формате.

Записаться на курс можно, заполнив онлайн-форму. Для участников будет создан отдельный Telegram-чат, где организаторы смогут координировать обучение.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:26 Курсы добровольных лесных пожарных открывают в Екатеринбурге
17:37 В Верхней Пышме нашли и задержали едва не сбившего ребёнка водителя
17:19 Репортёру «Прекрасной России» Анисимову продлили содержание под стражей до 19 апреля
17:04 Запись в первые классы в Екатеринбурге начнётся с 1 апреля
16:40 Суд обязал крупнейшего дорожного подрядчика Екатеринбурга восстановить русло Широкой речки, которую компания заваливала мусором
15:59 СМИ сообщают о спасённом от «плена» в Екатеринбурге жителя Самары
15:38 Женщина погибла при пожаре в селе Лая Горноуральского округа
15:14 В Екатеринбурге появилась аллея педагогов дополнительного образования
14:49 Видео, из-за которого задержали мужчину, стрелявшего из пистолета на фоне храма в Екатеринбурге, оказалось двухлетней давности
14:05 СК завершил расследование убийства 11-летней девочки в Волчанске в 2002 году
13:16 СМИ сообщают о перераспределении полномочий между заместителями Куйвашева
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12:03 Лишившегося сына во время ремонта гаражных ворот мужчину будут судить в Екатеринбурге
11:49 Свердловские депутаты не поддержали законопроект об эвтаназии бездомных животных
11:43 Дума Сысерти оспорила решение суда, требовавшего повторного рассмотрения вопроса о референдуме по вопросу мусорного предприятия
11:16 В Нижней Туре подростки на большой скорости влетели в «Тойоту» на подаренном накануне электросамокате
10:30 В Екатеринбурге мужчина, прячась от правосудия, залез на балкон к соседу
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09:56 Первая конференция об искусственном интеллекте в рекламе от МТС AdTech пройдет в Екатеринбурге
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