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Запись в первые классы в Екатеринбурге начнётся с 1 апреля
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Запись в первые классы в школы Екатеринбурга начнётся 1 апреля в 00.00, сообщается на сайте города. В мэрии просят не волноваться и обещают, что мест хватит всем.
Заявление можно будет подать через Госуслуги, отделение МФЦ или непосредственно в самих школах по графику приёмной комиссии.
Отмечается, что на сайте Госуслуг уже сейчас можно заполнить «черновик». В день старта записи останется его только отправить. А для льготных категорий, как утверждается, есть возможность установить в заполненном заранее заявлении отстроченное время подачи. То есть, можно поставить «00 часов 00 минут» на 1 апреля, и заявление автоматически уйдет в ведомственную систему, когда придёт время.
По словам директора департамента образования Инны Гумбатовой, записать ребёнка в первый класс смогут все.
«На первом этапе приема заявлений – с 1 апреля по 30 июня – пройдёт запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. На втором этапе – с 6 июля по 5 сентября – можно будет записаться на свободные места»,
– сказали в администрации.
Заявление можно будет подать через Госуслуги, отделение МФЦ или непосредственно в самих школах по графику приёмной комиссии.
Отмечается, что на сайте Госуслуг уже сейчас можно заполнить «черновик». В день старта записи останется его только отправить. А для льготных категорий, как утверждается, есть возможность установить в заполненном заранее заявлении отстроченное время подачи. То есть, можно поставить «00 часов 00 минут» на 1 апреля, и заявление автоматически уйдет в ведомственную систему, когда придёт время.
По словам директора департамента образования Инны Гумбатовой, записать ребёнка в первый класс смогут все.
«С учётом демографии у нас незначительно уменьшается количество будущих первоклассников. В прошлом году было зачислено чуть более 20 тысяч детей. Но с учетом открытия в этом году 21 тысячи 460 мест у нас будет даже резерв, если сравнивать с прошлым. Мест в школах хватит на каждого первоклассника»,
– сказала Гумбатова.
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