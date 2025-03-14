Запись в первые классы в Екатеринбурге начнётся с 1 апреля

«На первом этапе приема заявлений – с 1 апреля по 30 июня – пройдёт запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. На втором этапе – с 6 июля по 5 сентября – можно будет записаться на свободные места»,

– сказала Гумбатова.

«С учётом демографии у нас незначительно уменьшается количество будущих первоклассников. В прошлом году было зачислено чуть более 20 тысяч детей. Но с учетом открытия в этом году 21 тысячи 460 мест у нас будет даже резерв, если сравнивать с прошлым. Мест в школах хватит на каждого первоклассника»,