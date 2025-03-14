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Запись в первые классы в Екатеринбурге начнётся с 1 апреля

17.04 Четверг, 20 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Запись в первые классы в школы Екатеринбурга начнётся 1 апреля в 00.00, сообщается на сайте города. В мэрии просят не волноваться и обещают, что мест хватит всем.

«На первом этапе приема заявлений – с 1 апреля по 30 июня – пройдёт запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. На втором этапе – с 6 июля по 5 сентября – можно будет записаться на свободные места»,

– сказали в администрации.


Заявление можно будет подать через Госуслуги, отделение МФЦ или непосредственно в самих школах по графику приёмной комиссии.

Отмечается, что на сайте Госуслуг уже сейчас можно заполнить «черновик». В день старта записи останется его только отправить. А для льготных категорий, как утверждается, есть возможность установить в заполненном заранее заявлении отстроченное время подачи. То есть, можно поставить «00 часов 00 минут» на 1 апреля, и заявление автоматически уйдет в ведомственную систему, когда придёт время.

По словам директора департамента образования Инны Гумбатовой, записать ребёнка в первый класс смогут все.

«С учётом демографии у нас незначительно уменьшается количество будущих первоклассников. В прошлом году было зачислено чуть более 20 тысяч детей. Но с учетом открытия в этом году 21 тысячи 460 мест у нас будет даже резерв, если сравнивать с прошлым. Мест в школах хватит на каждого первоклассника»,

– сказала Гумбатова.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:59 СМИ сообщают о спасённом от «плена» в Екатеринбурге жителя Самары
15:38 Женщина погибла при пожаре в селе Лая Горноуральского округа
15:14 В Екатеринбурге появилась аллея педагогов дополнительного образования
14:49 Видео, из-за которого задержали мужчину, стрелявшего из пистолета на фоне храма в Екатеринбурге, оказалось двухлетней давности
14:05 СК завершил расследование убийства 11-летней девочки в Волчанске в 2002 году
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11:49 Свердловские депутаты не поддержали законопроект об эвтаназии бездомных животных
11:43 Дума Сысерти оспорила решение суда, требовавшего повторного рассмотрения вопроса о референдуме по вопросу мусорного предприятия
11:16 В Нижней Туре подростки на большой скорости влетели в «Тойоту» на подаренном накануне электросамокате
10:30 В Екатеринбурге мужчина, прячась от правосудия, залез на балкон к соседу
09:58 Стрелявший возле храма в Екатеринбурге мог устроить стрельбу по окнам
09:56 Первая конференция об искусственном интеллекте в рекламе от МТС AdTech пройдет в Екатеринбурге
09:17 В ДТП на Советской в Екатеринбурге пострадали три автомобиля
08:52 В Ревде мужчина насмерть забил свою сестру молотком
21:02 Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе
20:34 С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
19:55 В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
19:33 Треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор, один погубил человека
19:15 О кино в период Перестройки расскажут в Ельцин-центре
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