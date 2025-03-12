В Екатеринбурге появилась аллея педагогов дополнительного образования





рассказали на сайте города. «Героями нынешней, тринадцатой по счету экспозиции стали 64 педагога дополнительного образования, представившие школы всех районов города»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге открыли аллею педагогов дополнительного образования. Она появилась в сквере на проспекте Ленина, где установили стенды, посвящённые екатеринбургских учителям.Там также напомнили, что ранее аллеи посвящали учителям старших классов, директорам школ, педагогам дошкольного образования и ветеранам профессии. Первые из них открывались в Дендропарке на улице 8 Марта, после чего в Год педагога они «переехали» на проспект Ленина.