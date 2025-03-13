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Свердловские депутаты не поддержали законопроект об эвтаназии бездомных животных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комитет Заксобрания по аграрной политике и земельным отношениям направил отрицательный отзыв на проект федерального закона, разрешающего регионам усыплять бездомных животных после того, как закончится предельный срок их пребывания в приюте. Документ опубликовало издание «Сигнал Урал».
В документе утверждается, что введение этим проектом предельного срока пребывания животных в приютах не сможет решить проблему обеспечения безопасности граждан. Нужно, по мнению комитета, вводить обязательную маркировку бездомных животных и ужесточать ответственность для владельцев домашних животных.
Документ датирован 17 марта. В этот день два комитета Совета Федерации — по природным ресурсам и по федеративному устройству – не поддержали этот законопроект. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале.
Между тем, как пишет «Коммерсантъ», власти 59 субъектов РФ поддержали законопроект. Против законопроекта высказались, помимо Свердловской области, белгородские, тюменские, нижегородские, севастопольские и петербургские власти. Рассмотрение законопроекта в первом чтении перенесено на неопределенный срок. Госдума хочет получить позицию правительства РФ по этому проекту.
В документе утверждается, что введение этим проектом предельного срока пребывания животных в приютах не сможет решить проблему обеспечения безопасности граждан. Нужно, по мнению комитета, вводить обязательную маркировку бездомных животных и ужесточать ответственность для владельцев домашних животных.
Документ датирован 17 марта. В этот день два комитета Совета Федерации — по природным ресурсам и по федеративному устройству – не поддержали этот законопроект. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале.
Между тем, как пишет «Коммерсантъ», власти 59 субъектов РФ поддержали законопроект. Против законопроекта высказались, помимо Свердловской области, белгородские, тюменские, нижегородские, севастопольские и петербургские власти. Рассмотрение законопроекта в первом чтении перенесено на неопределенный срок. Госдума хочет получить позицию правительства РФ по этому проекту.
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