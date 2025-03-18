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В Екатеринбурге мужчина, прячась от правосудия, залез на балкон к соседу

10.30 Четверг, 20 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге судебным приставам пришлось уговаривать должника вернуться, который, прячась от правосудия, забрался на балкон к соседу.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, 42-летний мужчина должен был явиться на судебный процесс по своему уголовному делу, но он этого не сделал, в связи с чем судья постановил привести его в суд в принудительном порядке.

По адресу проживания подсудимого были направлены судебные приставы. Они пришли в общежитие к одной из секций, где им никто долго не открывал, хотя они слышали, как за дверь кто-то ходил и тихо разговаривал.

Через некоторое время им всё же открыли, сразу заявив, что того, кого они ищут, здесь нет. Однако приставы решили убедиться в этом сами, и когда пришли в комнату подсудимого, увидели, как он лезет на соседний балкон. Вслед за ним приставы лезть не стали, продолжая наблюдать за тем, как мужчина продолжает свое бегство по балконам, пока он наконец не выбрал один из них и решил остановиться. Там он просидел больше часа, пока его всё же не убедили вернуться. После этого мужчину доставили в суд.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:56 Первая конференция об искусственном интеллекте в рекламе от МТС AdTech пройдет в Екатеринбурге
09:17 В ДТП на Советской в Екатеринбурге пострадали три автомобиля
08:52 В Ревде мужчина насмерть забил свою сестру молотком
21:02 Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе
20:34 С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
19:55 В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
19:33 Треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор, один погубил человека
19:15 О кино в период Перестройки расскажут в Ельцин-центре
18:30 Жителей Свердловской области спросили об их социальной защищённости
17:42 Похолодание до -13°C и гололедицу обещают в Свердловской области
17:18 Дело сбившего на Уралмаше женщину с коляской водителя передали в суд
16:28 Тремя сутками ареста наказали магнитогорца за суету в готовящемся ко взлёту самолёте в Кольцово
15:31 Стрелявший в продавца из страйкбольного автомата житель Североуральска ответит перед судом
14:16 В свердловском УГИБДД предупредили о возможных сбоях в работе светофоров
13:41 Работу пищеблока при СУНЦ УрФУ приостановили на 40 суток
13:10 Глава СК поручил доложить ему об инциденте со стрельбой возле храма в Екатеринбурге
12:46 Суд признал незаконным избрание кандидата-«спойлера» мэром Берёзовского
12:11 Екатеринбуржцам предлагают оценить качество уборки минувшей зимой
11:48 В свердловском Заксобрании предложили новые выплаты для матерей до 23 лет
11:13 Остановившем машину с иностранцами инспекторам ДПС Новолялинского округа попытались дать взятку
10:37 К 13 годам колонии приговорили жителя Первоуральска за убийство гостя
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