В Екатеринбурге мужчина, прячась от правосудия, залез на балкон к соседу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге судебным приставам пришлось уговаривать должника вернуться, который, прячась от правосудия, забрался на балкон к соседу.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, 42-летний мужчина должен был явиться на судебный процесс по своему уголовному делу, но он этого не сделал, в связи с чем судья постановил привести его в суд в принудительном порядке.По адресу проживания подсудимого были направлены судебные приставы. Они пришли в общежитие к одной из секций, где им никто долго не открывал, хотя они слышали, как за дверь кто-то ходил и тихо разговаривал.Через некоторое время им всё же открыли, сразу заявив, что того, кого они ищут, здесь нет. Однако приставы решили убедиться в этом сами, и когда пришли в комнату подсудимого, увидели, как он лезет на соседний балкон. Вслед за ним приставы лезть не стали, продолжая наблюдать за тем, как мужчина продолжает свое бегство по балконам, пока он наконец не выбрал один из них и решил остановиться. Там он просидел больше часа, пока его всё же не убедили вернуться. После этого мужчину доставили в суд.