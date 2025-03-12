Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Итоги работы своих инспекторов в период с 10 по 16 марта опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области. Согласно этим данным, на прошлой неделе на дорогах области было пресечено в общей сложности 9095 нарушений правил дорожного движения.Всего 995 нарушений допустили пешеходы, а ещё 12 — «оттаявшие» велосипедисты. В остальных случаях нарушителями были водители различных видов автотранспорта, в том числе — 177 таксистов и 43 человека, управлявших автобусами. Заметно увеличилось количество нарушителей на мотоциклах — таких на прошлой неделе было 24 человека.По распределению различных видов нарушений картина остаётся неизменной. Самое «популярное» нарушение среди уральцев — игнорирование ремней безопасности (более 2 тысяч случаем). Затем следуют незаконная тонировка стёкол (1258 случаев), езда без водительских прав (268 водителей) и перевозка детей не в специальных креслах (208 случаев). С признаками опьянения исключены из процесса движения 139 водителей, из них 21 повторно. Сорок семь человек отказались проходить медицинское освидетельствование.