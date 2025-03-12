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Похолодание до -13°C и гололедицу обещают в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области прогнозируют перепады температуры от +4°C днём до -13°C ночью и гололедицу. Также синоптики обещают ветер до 15 метров в секунду.
В четверг, 20 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью -7...-2°C, при прояснении до -12°C, днём -1...+4°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -4...-2°C, днём +1...+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 21 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8...-3°C, в горах и низинах до -13°C, днём -3...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала тоже преимущественно без осадков, ночью -5...-3°C, днём -1...+1°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 20 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью -7...-2°C, при прояснении до -12°C, днём -1...+4°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -4...-2°C, днём +1...+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 21 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8...-3°C, в горах и низинах до -13°C, днём -3...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала тоже преимущественно без осадков, ночью -5...-3°C, днём -1...+1°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики обещают в Свердловской области дожди
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12 марта 2025