Тремя сутками ареста наказали магнитогорца за суету в готовящемся ко взлёту самолёте в Кольцово

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 18 марта, в Кольцово один из пассажиров рейса «Екатеринбург – Хабаровск» навёл суету в самолете, готовящемся ко взлёту, за что получил трое суток ареста.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна мужчина громка разговаривал и мешал попутчикам. Бортпроводники сделали ему замечание, но он вместо того, чтобы исправится стал грубить им, выражаясь нецензурно. Вероятно, в этот момент мужчина был в нетрезвом состоянии.В итоге представители авиакомпании приняли решение отказать мужчине в полёте и вызывать к самолёту наряд полиции, который доставил его в дежурную часть ЛО МВД в Кольцово. Уже там выяснилось, что задержанным оказался 33-летний житель Магнитогорска.Освидетельствование на состояние опьянения он проходить отказался. На магнитогорца составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), и сегодня, 19 марта, Октябрьский районный суд назначил ему трое суток ареста.Отмечается, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Так, в прошлом году его привлекали к административной ответственности за потребление алкоголя в общественном месте. А до этого он был судим за грабёж (ч.1 ст. 161 УК РФ в 2018 году) и кражу с карты (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в 2021 года).