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Екатеринбуржцам предлагают оценить качество уборки минувшей зимой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос, в котором жителям уральской столицы предлагают оценить качество уборки минувшей зимой.
Опрос проводится на портале Госуслуг.
В нём горожанам предлагают ответить на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством содержания объектов УДС в Екатеринбурге в зимний период?». Для каждого из районов города предусмотрены отдельные варианты ответов.
Выразить мнение можно до 25 марта.
Опрос проводится на портале Госуслуг.
В нём горожанам предлагают ответить на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством содержания объектов УДС в Екатеринбурге в зимний период?». Для каждого из районов города предусмотрены отдельные варианты ответов.
Выразить мнение можно до 25 марта.
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