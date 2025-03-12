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В Екатеринбурге у аспирантки УрФУ из Нигерии принимали роды с помощью переводчика
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В роддоме при ГКБ №14 в Екатеринбурге приняли роды у 29-летней Титилопе Эстер, аспирантки УрФУ из Нигерии. Для общения с будущей мамой в больницу специально пригласили переводчика. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Известно, что у гражданки Нигерии родилась девочка.
В департаменте информполитики также добавили, что во время пребывания в роддоме у Титилопе Эстер была отдельная палата. Руководство вуза тоже предоставило молодой маме комнату в общежитии.
«Так как не весь персонал роддома владеет английским языком, чтобы обеспечить коммуникацию с женщиной во время родов, был приглашен переводчик. Далее сотрудники больницы общались с молодой мамой при помощи онлайн-переводчика»,
– пояснили в ДИПе.
Известно, что у гражданки Нигерии родилась девочка.
В департаменте информполитики также добавили, что во время пребывания в роддоме у Титилопе Эстер была отдельная палата. Руководство вуза тоже предоставило молодой маме комнату в общежитии.
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