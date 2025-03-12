История Екатеринбургского метро зазвучит в новом формате

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Музей истории Екатеринбурга проанонсировал скорое появление в уральской столице уникального аудиогида. Он будет рассказывать гостям и жителям города историю подземки.Ожидается, что готовый новый аудиогид по городской подземке Екатеринбурга к концу апреля. Он будет сочетать в себе элементы аудиоспектакля и документального повествования. Проект готовит студия подкастов «Послушайте!» совместно с Музеем истории Екатеринбурга и Центром современной драматургии при поддержке администрации Екатеринбурга и компании «Атлас Девелопмент». Озвучит путеводитель актёр Центра современной драматургии Григорий Ильин.Как отмечает продюсер студии «Послушайте!» Алексей Шахов, новый аудиогид — это не просто справочник, а увлекательное повествование, которое будет интересно даже тем, кто не находится во время прослушивания в метро. Помимо обычной справочной информации, аудигид голосом Ильина будет раскрывать различные тайны одной из самых коротких подземных дорог в мире.Дополнительно планируется сделать бонусный выпуск аудиогида, посвящённый несуществующей станции «Бажовская». Авторы проекта изложат мифы, легенды и достоверные факты, связанные с её строительством.