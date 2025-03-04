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В Социального фонде рассказали об изменениях, связанных с уходом за людьми с инвалидностью и престарелыми
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском отделении Социального фонда России рассказали об изменениях, которые произошли в части ухода за людьми с инвалидностью и престарелыми.
Так, с 1 января 2025 году трудоспособным жителям Свердловской области, ухаживающим за инвалидами I группы (за исключениями случаев инвалидности с детства) или людьми старше 80 лет, ежемесячные выплаты больше не осуществляются. Теперь их будут автоматически назначать отделением СФР в виде надбавки к пенсии тем, кто получает уход.
Касательно ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) всё остаётся по-прежнему: за полный год ухода в трудовой стаж будет начисляться 1,8 балла.
Отмечается, что периоды ухода в 2024 году, за которые производились ежемесячные выплаты, будут установлены и учтены на индивидуальных лицевых счетах без необходимости обращения в фонд.
При раздельном проживании ухаживающего и получателя ухода потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Также подтвердить уход могут члены семьи.
При возникновении вопросов касательно изменений можно обратиться в контакт-центр Социального фонда по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Региональная линия работает с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30, в пятницу – с 8.30 до 16.30.
Так, с 1 января 2025 году трудоспособным жителям Свердловской области, ухаживающим за инвалидами I группы (за исключениями случаев инвалидности с детства) или людьми старше 80 лет, ежемесячные выплаты больше не осуществляются. Теперь их будут автоматически назначать отделением СФР в виде надбавки к пенсии тем, кто получает уход.
Касательно ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) всё остаётся по-прежнему: за полный год ухода в трудовой стаж будет начисляться 1,8 балла.
Отмечается, что периоды ухода в 2024 году, за которые производились ежемесячные выплаты, будут установлены и учтены на индивидуальных лицевых счетах без необходимости обращения в фонд.
«Если период ухода начался с 1 января 2025 года, то для его учёта на индивидуальном лицевом счете трудоспособному лицу нужно будет подать соответствующее заявление в клиентскую службу отделения СФР по Свердловской области»,
– рассказали в пресс-службе отделения.
При раздельном проживании ухаживающего и получателя ухода потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Также подтвердить уход могут члены семьи.
При возникновении вопросов касательно изменений можно обратиться в контакт-центр Социального фонда по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Региональная линия работает с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30, в пятницу – с 8.30 до 16.30.
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