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В Социального фонде рассказали об изменениях, связанных с уходом за людьми с инвалидностью и престарелыми

17.41 Вторник, 11 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В свердловском отделении Социального фонда России рассказали об изменениях, которые произошли в части ухода за людьми с инвалидностью и престарелыми.

Так, с 1 января 2025 году трудоспособным жителям Свердловской области, ухаживающим за инвалидами I группы (за исключениями случаев инвалидности с детства) или людьми старше 80 лет, ежемесячные выплаты больше не осуществляются. Теперь их будут автоматически назначать отделением СФР в виде надбавки к пенсии тем, кто получает уход.

Касательно ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) всё остаётся по-прежнему: за полный год ухода в трудовой стаж будет начисляться 1,8 балла.

Отмечается, что периоды ухода в 2024 году, за которые производились ежемесячные выплаты, будут установлены и учтены на индивидуальных лицевых счетах без необходимости обращения в фонд.

«Если период ухода начался с 1 января 2025 года, то для его учёта на индивидуальном лицевом счете трудоспособному лицу нужно будет подать соответствующее заявление в клиентскую службу отделения СФР по Свердловской области»,

– рассказали в пресс-службе отделения.


При раздельном проживании ухаживающего и получателя ухода потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Также подтвердить уход могут члены семьи.

При возникновении вопросов касательно изменений можно обратиться в контакт-центр Социального фонда по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Региональная линия работает с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30, в пятницу – с 8.30 до 16.30.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:12 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском
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09:20 После нападения екатеринбуржца на игравших в снежки школьников СК возбудил уголовное дело
21:01 Кушвинский суд рассмотрит дело о поддельных медсправках
20:35 В центре Екатеринбурга иномарка сбила нарушительницу ПДД
20:16 В Ревде мужчина задушил тестя после семейного конфликта
19:32 Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок потихонечку поправляется
19:19 В минувшие выходные по Свердловской области прокатилась волна пожаров
18:50 Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня
17:24 В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели
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