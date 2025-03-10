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В Екатеринбурге хотят сделать бесплатную ночную парковку на городских стоянках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбург хотят обновить правила парковки и разрешить автомобилистом бесплатно оставлять свой транспорт на городских стоянках, но лишь ночью.
Также, как подчеркнули в пресс-службе администрации, в силе остаются планы по введению «подписки на паркинг», который позволит екатеринбуржцам безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов. Стоимость такой подписки составит 3 тысячи рублей в год.
Многодетным семьям обещают предоставить право бесплатно оставлять один автомобиль на городских парковках, если они находятся недалеко от дома.
«Так, бесплатная ночная парковка на муниципальных стоянках станет возможна с 20.00 до 08.00. Нововведение позволит горожанам оставлять автомобили у дома в нерабочее время без лишних трат»,
– рассказали Вечерним ведомостям в мэрии.
Также, как подчеркнули в пресс-службе администрации, в силе остаются планы по введению «подписки на паркинг», который позволит екатеринбуржцам безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов. Стоимость такой подписки составит 3 тысячи рублей в год.
Многодетным семьям обещают предоставить право бесплатно оставлять один автомобиль на городских парковках, если они находятся недалеко от дома.
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