В Екатеринбурге хотят сделать бесплатную ночную парковку на городских стоянках





– рассказали Вечерним ведомостям в мэрии. «Так, бесплатная ночная парковка на муниципальных стоянках станет возможна с 20.00 до 08.00. Нововведение позволит горожанам оставлять автомобили у дома в нерабочее время без лишних трат»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Власти Екатеринбург хотят обновить правила парковки и разрешить автомобилистом бесплатно оставлять свой транспорт на городских стоянках, но лишь ночью.Также, как подчеркнули в пресс-службе администрации, в силе остаются планы по введению «подписки на паркинг», который позволит екатеринбуржцам безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов. Стоимость такой подписки составит 3 тысячи рублей в год.Многодетным семьям обещают предоставить право бесплатно оставлять один автомобиль на городских парковках, если они находятся недалеко от дома.