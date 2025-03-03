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-24°C обещают синоптики в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные, по данным синоптиков, в Свердловской ожидаются -24°C и гололедица. Также местами в регионе прогнозируется небольшой снег.
В субботу, 8 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -15...-10°C, при прояснении -24...-19°C. Днём -9...-4°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге также облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -12...-10°C, днём -6...-4°C.
В воскресенье, 9 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, днём облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного. Ночью 24...-19°C, на юго-западе до -14°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью слабый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -16...-14°C, днём -5...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 8 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -15...-10°C, при прояснении -24...-19°C. Днём -9...-4°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге также облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -12...-10°C, днём -6...-4°C.
В воскресенье, 9 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, днём облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного. Ночью 24...-19°C, на юго-западе до -14°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью слабый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -16...-14°C, днём -5...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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