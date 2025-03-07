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Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге

16.30 Пятница, 7 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Мэрия Екатеринбурга сообщает о росте заболеваемости ОРВИ в уральской столице. На прошлой неделе свердловский Роспотребнадзор зарегистрировал 35,5 тысячи случаев, что на 25% выше средних многолетних показателей.

«Традиционно большая часть заболевших – дети – составляют 56 % от общего количества. Из них самый высокий показатель регистрируется среди детей младшего возраста, которые посещают детские сады. А самые высокие темпы прироста – школьники – плюс 21 % к предыдущей неделе»,

– говорит замглавы управления Анжелика Пономарёва.


По данным городской администрации, на сегодняшний день на карантин закрыто 54 класса в 16 школа и 51 группа в 43 детских садах.

Анжелика Пономарёва также отмучат, что помимо ОРВИ у екатеринбуржцев диагностируют грипп, причем одновременно двух типов – А и Б. Эти виды инфекции определяют в 77,5 % случаев.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:30 Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге
15:53 Стартовала продажа билетов на матч «Автомобилист» - ЦСКА
14:25 В свердловской ОДКБ открыли выставку, посвящённую мамам особенных детей
14:09 С наступающим Международным женским днём поздравили пассажирок верхнепышминского трамвая
13:49 СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге
13:01 Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
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11:39 Свердловская ГАИ предупредила о гололедице
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11:06 В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
10:18 В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
08:39 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
21:01 Пострадавший в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень получит крупную компенсацию
19:46 Глава Горноуральского округа осуждён в Нижнем Тагиле за растрату бюджетных средств
19:24 Сегодня — последний день голосования выборах «ЗооМисс» Екатеринбургского зоопарка
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