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Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга сообщает о росте заболеваемости ОРВИ в уральской столице. На прошлой неделе свердловский Роспотребнадзор зарегистрировал 35,5 тысячи случаев, что на 25% выше средних многолетних показателей.
По данным городской администрации, на сегодняшний день на карантин закрыто 54 класса в 16 школа и 51 группа в 43 детских садах.
Анжелика Пономарёва также отмучат, что помимо ОРВИ у екатеринбуржцев диагностируют грипп, причем одновременно двух типов – А и Б. Эти виды инфекции определяют в 77,5 % случаев.
«Традиционно большая часть заболевших – дети – составляют 56 % от общего количества. Из них самый высокий показатель регистрируется среди детей младшего возраста, которые посещают детские сады. А самые высокие темпы прироста – школьники – плюс 21 % к предыдущей неделе»,
– говорит замглавы управления Анжелика Пономарёва.
По данным городской администрации, на сегодняшний день на карантин закрыто 54 класса в 16 школа и 51 группа в 43 детских садах.
Анжелика Пономарёва также отмучат, что помимо ОРВИ у екатеринбуржцев диагностируют грипп, причем одновременно двух типов – А и Б. Эти виды инфекции определяют в 77,5 % случаев.
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