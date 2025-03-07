Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге

– говорит замглавы управления Анжелика Пономарёва.

«Традиционно большая часть заболевших – дети – составляют 56 % от общего количества. Из них самый высокий показатель регистрируется среди детей младшего возраста, которые посещают детские сады. А самые высокие темпы прироста – школьники – плюс 21 % к предыдущей неделе»,