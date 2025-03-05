В свердловской ОДКБ открыли выставку, посвящённую мамам особенных детей

Фото: Минздрав Свердловской области





– пишет ресурс. «Сильные, но в то же время хрупкие, нежные, но несгибаемые, романтичные и созидающие, они обнажают душу перед камерой и позволяют каждому взглянуть на мир мамы особенного малыша, чтобы найти в нём источник вдохновения»,

Фото: Минздрав Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В преддверии 8 Марта в стенах Областной клинической больницы Свердловской области открылась выставка фотографий женщин, которые воспитывают особенных детей.Как рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава, каждая фотография сопровождается QR-кодом, с помощью которого можно послушать историю женщин, запечатлённых в кадре.Фотографии разместили в лестничном пролёте с первого по третий этаж.Посетить выставку можно в рабочее время поликлиники с 08.00 до 17.00. Вход свободный. От желающих увидеть фотографии требуется только сдать вещи в гардероб и одеть бахилы – их можно получить в гардеробе.