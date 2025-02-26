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С наступающим Международным женским днём поздравили пассажирок верхнепышминского трамвая
Фото предоставлено общественным советом проекта «Выбор сильных»
Самбисты из Медной столицы Урала поздравили с наступающим Международным женским днём пассажирок верхнепышминского трамвая и вручили цветы.
В преддверии 8 Марта двукратный чемпион мира по самбо, директор СШ «Единоборств» Тимур Галлямов, депутат областного Заксобрания, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов вместе с воспитанниками спортивной школы прокатились на верхнепышминском трамвае, чтобы поздравить пассажирок, в том числе самых юных, и вручим им по букету тюльпанов и памятному подарку от «Верхнепышминский трамвай» – светоотражающий браслет.
По словам Тимура Галлямова, воспитанники школы очень любят подобные акции и каждый раз ждут возможности поучаствовать в них.
Фото: «Выбор сильных»
В преддверии 8 Марта двукратный чемпион мира по самбо, директор СШ «Единоборств» Тимур Галлямов, депутат областного Заксобрания, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов вместе с воспитанниками спортивной школы прокатились на верхнепышминском трамвае, чтобы поздравить пассажирок, в том числе самых юных, и вручим им по букету тюльпанов и памятному подарку от «Верхнепышминский трамвай» – светоотражающий браслет.
«Традиция поздравлять прекрасных дам с Международным женским днёем вместе со СШ "Единоборств" уже стала доброй традицией. Впервые мы провели акцию в верхнепышминском трамвае ровно год назад, и получили в ответ множество улыбок и добрых слов. В прошлом году нам помогали воспитанники отделения самбо, в этом к акции присоединились и дзюдоисты»,
– рассказал Алексей Свалов.
Фото: «Выбор сильных»
По словам Тимура Галлямова, воспитанники школы очень любят подобные акции и каждый раз ждут возможности поучаствовать в них.
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