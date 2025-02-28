СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге

– рассказал очевидец.

«Они не могли нечего объяснить, лишь сказали: "Мы так кушать готовим". Наверно, забыли закрыть баллон и ушли по своим делам, вернулись и заметили, что баллон сифонит и перекрыли его. А мы из квартир выходили с трудом. Слава богу, все обошлось. Приняли обращение и изъяли баллон»,