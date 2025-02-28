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СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге
Кадры из видео: «Инцидент Екатеринбург»
СМИ сообщают, что накануне вечером в Екатеринбурге жильцы дома на Академика Парина, 43/2 почувствовали сильный запах газа. Выяснилось, что в одной из квартир на 11 этаже был открыт баллон с пропаном.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», утечку нашли специалисты газовой службы, которую вызвали жильцы. По словам очевидца, открытый баллон нашли в квартире, которую снимают иностранцы.
С его слов, непонятно сколько в квартире находилось иностранных граждан. Жильцы насчитали семь иностранцев, но утверждается, что их было больше. Большая часть якобы сразу сбежала. Сообщается, что после случившегося на место вызвали собственника квартиры.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», утечку нашли специалисты газовой службы, которую вызвали жильцы. По словам очевидца, открытый баллон нашли в квартире, которую снимают иностранцы.
«Они не могли нечего объяснить, лишь сказали: "Мы так кушать готовим". Наверно, забыли закрыть баллон и ушли по своим делам, вернулись и заметили, что баллон сифонит и перекрыли его. А мы из квартир выходили с трудом. Слава богу, все обошлось. Приняли обращение и изъяли баллон»,
– рассказал очевидец.
С его слов, непонятно сколько в квартире находилось иностранных граждан. Жильцы насчитали семь иностранцев, но утверждается, что их было больше. Большая часть якобы сразу сбежала. Сообщается, что после случившегося на место вызвали собственника квартиры.
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