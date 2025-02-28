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Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области

13.01 Пятница, 7 марта 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Свердловское УГИБДД по уже давно устоявшейся традиции приступило к поздравлению водительниц с предстоящим 8 Марта. Для этого управление снабдило цветами более 260 экипажей ДПС.

«В рамках акции более 260 экипажей ДПС организуют праздничные патрули, которые останавливают автолюбительниц и вручают им яркие букеты. Помимо цветов, автоледи получают тёплые пожелания и возможность поучаствовать в фотосессиях на память. Также им вручаются памятные подарки и сувениры»,

рассказали в пресс-группе.


Поздравлять женщин с праздником обещают и завтра во все городах Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:01 Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
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11:06 В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
10:18 В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
08:39 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
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19:08 Легендарный пресс УЗТМ остался без охранного статуса
18:46 Трагический пожар в посёлке Пасынок стал одним из 10 вчерашних свердловских пожаров
17:30 На защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили более миллиарда рублей
17:08 В Екатеринбурге появились правила пользования водоёмами
16:25 В полиции опровергли задержание пенсионера в Полевском
15:47 В Екатеринбурге вынесли приговор погубившему четырёх человек водителю автопоезда
15:15 На похитивших должника парней в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
14:08 Начальника екатеринбургского ОП №2 Банникова не стали отпускать из СИЗО
13:41 Суд оставил главу Артёмовского Трофимова под стражей
13:21 На нефтебазе в Белоярском прошли учения МЧС
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