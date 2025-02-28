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Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское УГИБДД по уже давно устоявшейся традиции приступило к поздравлению водительниц с предстоящим 8 Марта. Для этого управление снабдило цветами более 260 экипажей ДПС.
Поздравлять женщин с праздником обещают и завтра во все городах Свердловской области.
«В рамках акции более 260 экипажей ДПС организуют праздничные патрули, которые останавливают автолюбительниц и вручают им яркие букеты. Помимо цветов, автоледи получают тёплые пожелания и возможность поучаствовать в фотосессиях на память. Также им вручаются памятные подарки и сувениры»,
– рассказали в пресс-группе.
Поздравлять женщин с праздником обещают и завтра во все городах Свердловской области.
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