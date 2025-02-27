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У екатеринбуржцев почти в четыре раза чаще стали находить рак
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Замминистра свердловского Минздрава Денис Демидов в ходе заседания комиссии по соцзащите и здравоохранения Екатеринбурга сообщил, что в 2024 году в уральской столице находили рак почти в четыре раза чаще, чем в 2023 году.
Из общего числа онкологии, которую зарегистрировали в прошлом году, около 60% было выявлено ещё на ранее стадии.
Деним Демидов связывает такую динамику с «улучшением качества диспансеризации благодаря внедрению новых технологий и методов».
Так, в 2024 году было обнаружено более 1 миллиона 100 тысяч неинфекционных заболеваний, что на 44 % выше выявленных заболеваний в 2023 году. Среди них 42 695 новых случаев хронических заболеваний, что на 49,3 % выше динамики прошлого периода.
Всего в прошлом году своё здоровье проверили 568 482 человека.
«Докладчик обратил внимание на рост числа злокачественных заболеваний – в 3,8 раза, фактически в 4 раза»,
– сообщили в мэрии.
Из общего числа онкологии, которую зарегистрировали в прошлом году, около 60% было выявлено ещё на ранее стадии.
Деним Демидов связывает такую динамику с «улучшением качества диспансеризации благодаря внедрению новых технологий и методов».
Так, в 2024 году было обнаружено более 1 миллиона 100 тысяч неинфекционных заболеваний, что на 44 % выше выявленных заболеваний в 2023 году. Среди них 42 695 новых случаев хронических заболеваний, что на 49,3 % выше динамики прошлого периода.
Всего в прошлом году своё здоровье проверили 568 482 человека.
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