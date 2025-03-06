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Свердловская ГАИ предупредила о гололедице
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей и пешеходов о гололедице.
Водителей просят выбирать безопасную скорость и строго соблюдать дистанцию.
Пешеходам также напоминают, что в условиях гололёда тормозной путь у автомобилей существенно увеличивается, в связи с чем просят соблюдать ПДД.
«В связи с осложнением дорожных условий и понижением температуры воздуха призываем всех участников дорожного движения к максимальной осторожности»,
– сказали в ГАИ.
Водителей просят выбирать безопасную скорость и строго соблюдать дистанцию.
Пешеходам также напоминают, что в условиях гололёда тормозной путь у автомобилей существенно увеличивается, в связи с чем просят соблюдать ПДД.
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