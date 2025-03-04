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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Цвиллинга возле дома №53 до 15 марта.
Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в этом месте специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» сейчас проводят реконструкцию участка тепломагистрали.
Объезжать зону перекрытия автомобилистам предлагают по улице Циолковского и переулку Переходному.
Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в этом месте специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» сейчас проводят реконструкцию участка тепломагистрали.
Объезжать зону перекрытия автомобилистам предлагают по улице Циолковского и переулку Переходному.
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