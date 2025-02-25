Пострадавший в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень получит крупную компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляции по делу о ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, которое случилось несколько лет назад. В итоге решение суда первой инстанции было изменено.Рассматриваема судом авария произошла в апреле 2023 года, когда автопоезд выехал на встречную полосу указанной автотрассы и столкнулся с грузовиком. При этом водитель грузовика получил тяжёлые травмы, включая множественные переломы и травматический шок третьей степени.Суд в Богдановиче признал водителя тягача виновным в нарушении ПДД и приговорил его к двум годам ограничения свободы, а также запретил ему управлять транспортными средствами на год. Позже пострадавший подал иск о компенсации морального вреда, требуя полтора миллиона рублей с водителя и 2 миллиона рублей с владельца тягача. Красногорский районный суд Каменска-Уральского частично удовлетворил иск, обязав водителя выплатить 900 тысяч рублей.Однако в апелляции Свердловский областной суд установил, что договор аренды тягача между водителем и владельцем был мнимым: арендная плата фактически не вносилась, а расходы на страховку и штрафы оплачивались совместно. Суд изменил решение суда первой инстанции, обязав владельца тягача выплатить полтора миллиона рублей пострадавшему.