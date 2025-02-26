У жителей Верхотурья из-под крана пошла зелёная вода





– «Прокуратура района проверит соблюдение требований законодательства о бесперебойном обеспечении потребителей коммунальными ресурсами надлежащего качества», сообщили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верхотурье прокуратура организовала проверку после жалоб местных жителей на зелёную воду из-под крана.Также будет проверены сами санитарные нормы по показателю «цветности».Если факт нарушения подтвердится, в прокуратуре обещают проконтролировать перерасчёт за коммунальные услуги.