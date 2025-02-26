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У жителей Верхотурья из-под крана пошла зелёная вода
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхотурье прокуратура организовала проверку после жалоб местных жителей на зелёную воду из-под крана.
Также будет проверены сами санитарные нормы по показателю «цветности».
Если факт нарушения подтвердится, в прокуратуре обещают проконтролировать перерасчёт за коммунальные услуги.
«Прокуратура района проверит соблюдение требований законодательства о бесперебойном обеспечении потребителей коммунальными ресурсами надлежащего качества»,
– сообщили в ведомстве.
– сообщили в ведомстве.
Также будет проверены сами санитарные нормы по показателю «цветности».
Если факт нарушения подтвердится, в прокуратуре обещают проконтролировать перерасчёт за коммунальные услуги.
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