Пропавшего накануне в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке нашли





– сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!»,





– сказали в пресс-группе. «По предварительной информации противоправных действий в отношении него не совершено. Он и находившийся с ним гражданин доставлены в отдел полиции. Проверка по факту происшествия продолжается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Восьмилетнего мальчика в зелёной куртке, который вчера не вернулся домой с прогулки, нашли. С ним всё в порядке.В городском УМВД Вечерним ведомостям сообщили, что ребёнка нашли сотрудники полиции.