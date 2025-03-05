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Пропавшего накануне в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке нашли
Фото: УМВД Екатеринбурга
Восьмилетнего мальчика в зелёной куртке, который вчера не вернулся домой с прогулки, нашли. С ним всё в порядке.
Обновлено (13.12 5 марта 2025 года): В городском УМВД Вечерним ведомостям сообщили, что ребёнка нашли сотрудники полиции.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!»,
– сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Обновлено (13.12 5 марта 2025 года): В городском УМВД Вечерним ведомостям сообщили, что ребёнка нашли сотрудники полиции.
«По предварительной информации противоправных действий в отношении него не совершено. Он и находившийся с ним гражданин доставлены в отдел полиции. Проверка по факту происшествия продолжается»,
– сказали в пресс-группе.
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