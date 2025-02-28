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Фельдшеру-взяточнику из Нижнего Тагила суд разрешил работать
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд вынес окончательный приговор нижнетагильскому фельдшеру. Медицинский работник обвинялся в продаже больничных.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила ещё 6 декабря 2024 года признал фельдшера Андрея Брызгалова виновным в получении взяток за выдачу фиктивных больничных листов. Суд установил, что в 2023 году он неоднократно оформлял листы нетрудоспособности за денежное вознаграждение. Размер взятки варьировался от 1 до 4 тысяч рублей. В ходе следствия Брызгалов полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор суда наложил на него штраф в 80 тысяч рублей и запрет на год заниматься врачебной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях.
Сторона защиты обратилась с апелляцией в Свердловский областной суд. После её рассмотрения было снято дополнительное наказание в виде запрета на врачебную деятельность. Таким образом, фельдшер-взяточник отделался только денежным взысканием.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила ещё 6 декабря 2024 года признал фельдшера Андрея Брызгалова виновным в получении взяток за выдачу фиктивных больничных листов. Суд установил, что в 2023 году он неоднократно оформлял листы нетрудоспособности за денежное вознаграждение. Размер взятки варьировался от 1 до 4 тысяч рублей. В ходе следствия Брызгалов полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор суда наложил на него штраф в 80 тысяч рублей и запрет на год заниматься врачебной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях.
Сторона защиты обратилась с апелляцией в Свердловский областной суд. После её рассмотрения было снято дополнительное наказание в виде запрета на врачебную деятельность. Таким образом, фельдшер-взяточник отделался только денежным взысканием.
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