В Екатеринбурге от пневмонии скончался общественник Константин Мочалов





написала Жилина. «Друзья! Умер наш Костя Мочалов. Я пока не могу до конца все осознать... Глыба, мощь... Мужчина, которых на белом свете единицы... Костя, прости, если что не так... С кем я теперь буду вести многочасовые беседы? Спорить?.. Костя, как же так?»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге скончался общественный деятель, основатель движения «Вело-Город» Константин Мочалов. У него была пневмония.О смерти общественника на своей странице во «Вконтакте» написала его подруга, режиссёр Елена Жилина.С её слов, он умер от воспаления лёгких, «загнал себя бизнесом, работой и спортзалом». Об этом она написала в комментариях.Константин Мочалов руководил рабочей группой по развитию транспорта Свердловской области, входил в Общество по защите прав потребителей.