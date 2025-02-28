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В Екатеринбурге от пневмонии скончался общественник Константин Мочалов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге скончался общественный деятель, основатель движения «Вело-Город» Константин Мочалов. У него была пневмония.
О смерти общественника на своей странице во «Вконтакте» написала его подруга, режиссёр Елена Жилина.
С её слов, он умер от воспаления лёгких, «загнал себя бизнесом, работой и спортзалом». Об этом она написала в комментариях.
Константин Мочалов руководил рабочей группой по развитию транспорта Свердловской области, входил в Общество по защите прав потребителей.
О смерти общественника на своей странице во «Вконтакте» написала его подруга, режиссёр Елена Жилина.
«Друзья! Умер наш Костя Мочалов. Я пока не могу до конца все осознать... Глыба, мощь... Мужчина, которых на белом свете единицы... Костя, прости, если что не так... С кем я теперь буду вести многочасовые беседы? Спорить?.. Костя, как же так?»,
– написала Жилина.
С её слов, он умер от воспаления лёгких, «загнал себя бизнесом, работой и спортзалом». Об этом она написала в комментариях.
Константин Мочалов руководил рабочей группой по развитию транспорта Свердловской области, входил в Общество по защите прав потребителей.
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