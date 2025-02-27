Из-за ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено движение

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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3 марта на федеральной трассе Р-351 возле села Косулино будут проводиться дорожные работы. Как сообщает ФКУ «Уралуправтодор», с 09:00 до 18:00 на 25-м и 27-м километрах магистрали запланирован ямочный ремонт.В связи с этим движение в сторону Екатеринбурга будет осуществляться по одной полосе. Водителей просят учитывать возможные задержки и заранее планировать маршрут.Дорожные службы напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы. Актуальную информацию о ситуации на трассе можно получить по телефону 8-800-200-63-06.