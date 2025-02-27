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В Екатеринбурге сократят интервалы движения поездов метро в будни
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 3 марта в Екатеринбургском метрополитене изменится график движения поездов: в будние дни интервалы сократят до 3–4 минут в часы пик.
Интервал до 3–4 минут будет утром с 07.30 до 09.00 и вечером с 17.20 до 18.45.
Как сообщает телеграм-канал «Подземка Екатеринбург», нововведение коснётся только будних дней. В выходные составы продолжат ходить с прежним интервалом — от 9 до 10 минут.
Интервал до 3–4 минут будет утром с 07.30 до 09.00 и вечером с 17.20 до 18.45.
Как сообщает телеграм-канал «Подземка Екатеринбург», нововведение коснётся только будних дней. В выходные составы продолжат ходить с прежним интервалом — от 9 до 10 минут.
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