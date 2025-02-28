Возрастное ограничение 18+

«Новые люди» выступили с заявлением по поводу ситуации с Владиславом Постниковым

20.00 Суббота, 1 марта 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В региональном отделении партии «Новые люди» выступили с заявлением после ареста главреда «Вечерних ведомостей». Там отметили, что считают Владислава Постникова «ярким патриотом» и именно поэтому он был приглашен на мероприятие об уральской идентичности (выступление не состоялось из-за задержания). Также в партии выступили против привлечения к ответственности за «посты многолетней давности».

Приводим официальный комментарий реготделения полностью:

«Владислав Постников — известный уральский журналист, главред местного СМИ, общественный деятель и политик. Он человек, который внёс неоценимый вклад в культурное развитие области, поэтому его нужно беречь и поддерживать.

Владислав был приглашён на мероприятие «Вечер уральской идентичности» социального проекта «Лига дебатов», где он должен был рассказать об истории Урала. Вместе с ним должны были выступить уральские предприниматели, урбанисты и архитекторы. Владислав был приглашён прежде всего потому, что является ярким патриотом своей области, приложил большие усилия для её развития. Кругозором Владислава в этом вопросе обладают достаточно малое количество людей, в этом смысле Владислав — уникален.

Отдельно хотим подчеркнуть, что, несмотря на слухи, которые распространяют отдельные телеграм-каналы и недобросовестные СМИ, выступление Владислава не содержало информации, которую можно расценить как призыв к сепаратизму или другим действиям, запрещённым законом Российской Федерации. А круг коммуникаций Владислава Постникова, прежде всего, обусловлен профессиональной деятельностью в соответствии с принципами журналистской этики.

Партия «Новые люди» неоднократно выступала за декриминализацию наказаний за деятельность в интернете. Особенно в случаях, когда человека привлекают к ответственности за посты многолетней давности. Мы много раз поднимали тему самого смысла существования таких законов — ведь под него попадают историки, публицисты и журналисты.

Задержание Владислава Постникова — это не первый случай, когда в России возбуждают дела за старые посты в соцсетях. И здесь позиция партии "Новые люди" не менялась. Мы выступаем за то, чтобы старый пост не мог стать поводом для ареста человека. Владиславу желаем удачи!».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Демонстрация экстремистской символики якобы стала причиной задержания главреда ВВ
28 февраля 2025
Сотрудники полиции изучали телеграм-канал главреда Вечерних ведомостей в день задержания
01 марта 2025
Главреду Вечерних ведомостей назначили 14 суток ареста
01 марта 2025
Лекция главреда Вечерних Ведомостей сорвана — он задержан до суда
28 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:00 «Новые люди» выступили с заявлением по поводу ситуации с Владиславом Постниковым
17:50 В Свердловской области вступил в силу запрет на «наливайки»
17:16 В Екатеринбурге СК проводит проверку из-за исчезновения 19-летней девушки
16:10 1 марта повысился тариф на проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма
15:09 Главреду Вечерних ведомостей назначили 14 суток ареста
13:39 Сотрудники полиции изучали телеграм-канал главреда Вечерних ведомостей в день задержания
13:03 В Невьянске возбудили уголовное дело из-за издевательств над сыном военного в школе
12:30 В Свердловской области разыскивают 19-летнюю девушку
11:51 В Екатеринбурге начал работу Академический районный суд
11:20 В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП
01:16 В чат-бот «УГМК-Арены» пришло более 100 сообщений после тестового матча
22:09 Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок требует серьёзного лечения
20:23 Житель Нижнего Тагила осуждён за смертельное ДТП в состоянии опьянения
19:56 На новости о нелегальных хостелах в Качканаре возбудился следственный комитет РФ
19:38 Девять пожаров было ликвидировано в Свердловской области в четверг
19:11 Лекция главреда Вечерних Ведомостей сорвана — он задержан до суда
18:50 Демонстрация экстремистской символики якобы стала причиной задержания главреда ВВ
18:27 Редактор Вечерних Ведомостей задержан полицией
17:58 О перепадах температуры и гололедице предупреждают жителей Свердловской области
17:47 В 80 тысяч рублей оценил екатеринбургский суд страдания покусанной собакой на цепи девочки
17:21 Авито запустил курьерскую доставку букетов в партнёрстве с Яндексом
16:39 У хоккейных болельщиков появилась возможность протестировать «УГМК-арену»
14:56 Глава СК потребовал доклад по делу о халатности в невьянской школе
14:17 В Екатеринбурге десятиклассник по совету аферистов сжёг в микроволновке телефоны родителей
13:29 Адвокат избитых на автомойке девушках в Каменске-Уральском сообщила об угрозах
12:57 В полиции подтвердили версию с мошенниками в истории пропавшей девушки из Полевского
Все новости Свердловской области
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
Все новости России и мира
20:00 «Новые люди» выступили с заявлением по поводу ситуации с Владиславом Постниковым
17:50 В Свердловской области вступил в силу запрет на «наливайки»
17:16 В Екатеринбурге СК проводит проверку из-за исчезновения 19-летней девушки
16:10 1 марта повысился тариф на проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма
15:09 Главреду Вечерних ведомостей назначили 14 суток ареста
13:39 Сотрудники полиции изучали телеграм-канал главреда Вечерних ведомостей в день задержания
13:03 В Невьянске возбудили уголовное дело из-за издевательств над сыном военного в школе
12:30 В Свердловской области разыскивают 19-летнюю девушку
11:51 В Екатеринбурге начал работу Академический районный суд
11:20 В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП
01:16 В чат-бот «УГМК-Арены» пришло более 100 сообщений после тестового матча
22:09 Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок требует серьёзного лечения
20:23 Житель Нижнего Тагила осуждён за смертельное ДТП в состоянии опьянения
19:56 На новости о нелегальных хостелах в Качканаре возбудился следственный комитет РФ
19:38 Девять пожаров было ликвидировано в Свердловской области в четверг
19:11 Лекция главреда Вечерних Ведомостей сорвана — он задержан до суда
18:50 Демонстрация экстремистской символики якобы стала причиной задержания главреда ВВ
18:27 Редактор Вечерних Ведомостей задержан полицией
17:58 О перепадах температуры и гололедице предупреждают жителей Свердловской области
17:47 В 80 тысяч рублей оценил екатеринбургский суд страдания покусанной собакой на цепи девочки
17:21 Авито запустил курьерскую доставку букетов в партнёрстве с Яндексом
16:39 У хоккейных болельщиков появилась возможность протестировать «УГМК-арену»
14:56 Глава СК потребовал доклад по делу о халатности в невьянской школе
14:17 В Екатеринбурге десятиклассник по совету аферистов сжёг в микроволновке телефоны родителей
13:29 Адвокат избитых на автомойке девушках в Каменске-Уральском сообщила об угрозах
12:57 В полиции подтвердили версию с мошенниками в истории пропавшей девушки из Полевского
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK