«Новые люди» выступили с заявлением по поводу ситуации с Владиславом Постниковым

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В региональном отделении партии «Новые люди» выступили с заявлением после ареста главреда «Вечерних ведомостей». Там отметили, что считают Владислава Постникова «ярким патриотом» и именно поэтому он был приглашен на мероприятие об уральской идентичности (выступление не состоялось из-за задержания). Также в партии выступили против привлечения к ответственности за «посты многолетней давности».Приводим официальный комментарий реготделения полностью:«Владислав Постников — известный уральский журналист, главред местного СМИ, общественный деятель и политик. Он человек, который внёс неоценимый вклад в культурное развитие области, поэтому его нужно беречь и поддерживать.Владислав был приглашён на мероприятие «Вечер уральской идентичности» социального проекта «Лига дебатов», где он должен был рассказать об истории Урала. Вместе с ним должны были выступить уральские предприниматели, урбанисты и архитекторы. Владислав был приглашён прежде всего потому, что является ярким патриотом своей области, приложил большие усилия для её развития. Кругозором Владислава в этом вопросе обладают достаточно малое количество людей, в этом смысле Владислав — уникален.Отдельно хотим подчеркнуть, что, несмотря на слухи, которые распространяют отдельные телеграм-каналы и недобросовестные СМИ, выступление Владислава не содержало информации, которую можно расценить как призыв к сепаратизму или другим действиям, запрещённым законом Российской Федерации. А круг коммуникаций Владислава Постникова, прежде всего, обусловлен профессиональной деятельностью в соответствии с принципами журналистской этики.Партия «Новые люди» неоднократно выступала за декриминализацию наказаний за деятельность в интернете. Особенно в случаях, когда человека привлекают к ответственности за посты многолетней давности. Мы много раз поднимали тему самого смысла существования таких законов — ведь под него попадают историки, публицисты и журналисты.Задержание Владислава Постникова — это не первый случай, когда в России возбуждают дела за старые посты в соцсетях. И здесь позиция партии "Новые люди" не менялась. Мы выступаем за то, чтобы старый пост не мог стать поводом для ареста человека. Владиславу желаем удачи!».