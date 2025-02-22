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В Свердловской области вступил в силу запрет на «наливайки»

17.50 Суббота, 1 марта 2025
Фото: Вечерние ведомости
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С 1 марта в Свердловской области начала действовать норма, ограничивающая работу так называемых «наливаек» — торговых точек, маскирующихся ночью под заведения общепита и продающих алкоголь круглые сутки.

Законопроект был одобрен депутатами Заксобрания ещё в 2024 году после многочисленных жалоб жителей на шум и нетрезвые компании возле таких мест. Как правило, «наливайки» работают на первых этажах жилых домов и предлагают слабоалкогольные напитки 24/7, обходя ограничения на ночную продажу спиртного.

Новые правила не распространяются на кафе, бары и рестораны, даже если они расположены в многоквартирных домах. Однако теперь продажа алкоголя в таких заведениях разрешена только внутри помещений.

Решение свердловских депутатов стало возможным благодаря изменениям в федеральном законодательстве. В феврале 2024 года Госдума передала регионам право самостоятельно регулировать продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в заведениях общепита, расположенных во дворах или жилых домах.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:30 В Свердловской области разыскивают 19-летнюю девушку
11:51 В Екатеринбурге начал работу Академический районный суд
11:20 В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП
01:16 В чат-бот «УГМК-Арены» пришло более 100 сообщений после тестового матча
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20:23 Житель Нижнего Тагила осуждён за смертельное ДТП в состоянии опьянения
19:56 На новости о нелегальных хостелах в Качканаре возбудился следственный комитет РФ
19:38 Девять пожаров было ликвидировано в Свердловской области в четверг
19:11 Лекция главреда Вечерних Ведомостей сорвана — он задержан до суда
18:50 Демонстрация экстремистской символики якобы стала причиной задержания главреда ВВ
18:27 Редактор Вечерних Ведомостей задержан полицией
17:58 О перепадах температуры и гололедице предупреждают жителей Свердловской области
17:47 В 80 тысяч рублей оценил екатеринбургский суд страдания покусанной собакой на цепи девочки
17:21 Авито запустил курьерскую доставку букетов в партнёрстве с Яндексом
16:39 У хоккейных болельщиков появилась возможность протестировать «УГМК-арену»
14:56 Глава СК потребовал доклад по делу о халатности в невьянской школе
14:17 В Екатеринбурге десятиклассник по совету аферистов сжёг в микроволновке телефоны родителей
13:29 Адвокат избитых на автомойке девушках в Каменске-Уральском сообщила об угрозах
12:57 В полиции подтвердили версию с мошенниками в истории пропавшей девушки из Полевского
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