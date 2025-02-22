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В Свердловской области вступил в силу запрет на «наливайки»
Фото: Вечерние ведомости
С 1 марта в Свердловской области начала действовать норма, ограничивающая работу так называемых «наливаек» — торговых точек, маскирующихся ночью под заведения общепита и продающих алкоголь круглые сутки.
Законопроект был одобрен депутатами Заксобрания ещё в 2024 году после многочисленных жалоб жителей на шум и нетрезвые компании возле таких мест. Как правило, «наливайки» работают на первых этажах жилых домов и предлагают слабоалкогольные напитки 24/7, обходя ограничения на ночную продажу спиртного.
Новые правила не распространяются на кафе, бары и рестораны, даже если они расположены в многоквартирных домах. Однако теперь продажа алкоголя в таких заведениях разрешена только внутри помещений.
Решение свердловских депутатов стало возможным благодаря изменениям в федеральном законодательстве. В феврале 2024 года Госдума передала регионам право самостоятельно регулировать продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в заведениях общепита, расположенных во дворах или жилых домах.
Законопроект был одобрен депутатами Заксобрания ещё в 2024 году после многочисленных жалоб жителей на шум и нетрезвые компании возле таких мест. Как правило, «наливайки» работают на первых этажах жилых домов и предлагают слабоалкогольные напитки 24/7, обходя ограничения на ночную продажу спиртного.
Новые правила не распространяются на кафе, бары и рестораны, даже если они расположены в многоквартирных домах. Однако теперь продажа алкоголя в таких заведениях разрешена только внутри помещений.
Решение свердловских депутатов стало возможным благодаря изменениям в федеральном законодательстве. В феврале 2024 года Госдума передала регионам право самостоятельно регулировать продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в заведениях общепита, расположенных во дворах или жилых домах.
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