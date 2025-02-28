В Невьянске возбудили уголовное дело из-за издевательств над сыном военного в школе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Невьянске Свердловской области возбудили уголовное дело после сообщений о систематических издевательствах над 11-летним мальчиком, чей отец участвует в боевых действия в Украине. По данным СК России по Свердловской области, ребенок подвергался избиениям и оскорблениям со стороны сверстников.Как сообщается, мать мальчика неоднократно обращалась за помощью в администрацию школы и другие инстанции, однако ситуации это не изменило. Следственные органы начали разбирательство после появления информации в СМИ.В отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования.