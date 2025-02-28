Возрастное ограничение 18+
В Невьянске возбудили уголовное дело из-за издевательств над сыном военного в школе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Невьянске Свердловской области возбудили уголовное дело после сообщений о систематических издевательствах над 11-летним мальчиком, чей отец участвует в боевых действия в Украине. По данным СК России по Свердловской области, ребенок подвергался избиениям и оскорблениям со стороны сверстников.
Как сообщается, мать мальчика неоднократно обращалась за помощью в администрацию школы и другие инстанции, однако ситуации это не изменило. Следственные органы начали разбирательство после появления информации в СМИ.
В отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования.
Как сообщается, мать мальчика неоднократно обращалась за помощью в администрацию школы и другие инстанции, однако ситуации это не изменило. Следственные органы начали разбирательство после появления информации в СМИ.
В отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за драк детей иностранцев в Свердловской области
24 февраля 2025
24 февраля 2025
Из-за брака по принуждению в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
27 февраля 2025
27 февраля 2025